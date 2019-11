Polícia prende homem que estuprou enteada de 12 anos, em Belém

O crime aconteceu em 2015, no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó.(Foto:Reprodução)

Márcio da Silva Soares foi preso, nesta terça-feira (05), em plena via pública, no bairro da Pedreira, em Belém, pelo crime de estupro de vulnerável, contra a enteada, uma criança de 12 anos de idade. O crime aconteceu em 2015, no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó.

De acordo com o diretor da Seccional da Pedreira, delegado Daniel Castro, sua equipe recebeu a missão de cumprir o mandado de prisão contra Márcio, por sentença condenatória decretado pela Justiça. A polícia buscou o paradeiro do acusado em Belém, e menos de dois dias de investigações, ele foi localizado e preso na travessa Mauriti, no bairro da própria Seccional. À frente da prisão, a equipe do delegado Daniel Castro e investigadores.

