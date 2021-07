Ex-militar é executado com tiros na cabeça dentro de fazenda em Santarém

(Foto:Reprodução) – O crime ocorreu na propriedade Canaã, localizada no quilômetro 52 da rodovia PA-370, conhecida como Curuá-Una em Santarém

Um homem identificado como José do Nascimento Melo, de 52 anos, foi executado a tiros por volta das 21 horas desta terça-feira (29), em Santarém, no oeste paraense. A vítima trabalhava como caseiro dentro da propriedade em que foi encontrado morto, a fazenda Canaã, localizada no quilômetro 52 da rodovia PA-370, conhecida como Curuá-Una. O homem, conhecido como José Caveira, era um ex-militar do Estado de Rondônia. As informações são de O Impacto.

O caseiro foi atingido por disparos de arma de fogo principalmente na região da cabeça. Não há relatos se a vítima teve qualquer bem levado pelos criminosos, o que pode indicar que trata-se de uma execução. Os algozes fugiram após o crime e, até a publicação desta matéria, não haviam sido localizados pelas autoridades policiais. A motivação para o homicídio ainda é um mistério.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Santarém, que informou por meio de nota que perícias de local de crime e diligências foram realizadas para apuração do caso.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição da Polícia Militar, que esteve no local resguardando a cena do crime após ser acionada por populares, que encontraram a vítima já sem vida. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

