Ex-tradutor de ‘atleta mais valioso do mundo’ se declara culpado por roubar R$ 90 milhões do jogador

Mizuhara (esq.) ao lado de Ohtani, em um dos compromissos em Seul — Foto: Jung Yeon-je / AFP

Astro do beisebol assinou contrato que vai render R$ 3,5 bilhões; valor supera as quantias de Messi e Neymar.

O ex-intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, se declarou culpado nesta terça-feira em um tribunal federal de roubar quase US$ 17 milhões (R$ 90 milhões, na cotação atual) do astro do beisebol para pagar dívidas ilegais de jogo.

Mizuhara se declarou culpado de uma acusação de fraude bancária, que acarreta pena máxima de 30 anos de prisão, e de uma acusação de apresentação de declaração de imposto de renda falsa, que acarreta pena máxima de três anos de prisão, de acordo com o Ministério Público dos EUA. O juiz distrital dos EUA, John Holcomb, agendou a sentença para 25 de outubro.

Em dezembro do ano passado, no melhor momento da carreira, Ohtani virou alvo de investigação de um escândalo de apostas esportivas ilegais. A acusação, no entanto, recaiu sobre Ippei Mizuhara, tradutor e amigo pessoal do atleta. A equipe do astro acusa o profissional de “roubo massivo” para pagar suas próprias dívidas de apostas.

Ainda em 2023, o astro do beisebol fechou com o Los Angeles Dodgers, da MLB — principal liga dos Estados Unidos — um contrato por 10 anos no valor de US$ 700 milhões (R$ 3,48 bilhões), o equivalente a R$ 3, 5 bilhões. O japonês agora passa a liderar a lista dos atletas mais bem pagos do mundo.

Ele jogou pelos Los Angeles Angels desde que se mudou para a MLB, em 2017. Antes de se tornar livre, vários times o buscaram para tentar contratá-lo. A escolha pelos Dodgers, rival dos Angels, se deu, acredita-se, pelo time ter vencido 10 dos onze últimos títulos de divisão na National League West. Após passar por uma cirurgia no cotovelo, Ohtani não fará arremessos até 2025. Até lá, jogará como rebatedor na temporada de 2024.

Ohtani, que tem cinco anos de carreira, supera dois outros grandes esportistas americanos que fizeram história nas suas respectivas modalidades: Tom Brady recebeu US$ 332 milhões (R$ 1,64 bilhão) durante as 23 temporadas na carreira. Já LeBron James, que ainda está em atividade na NBA, está no seu 21ª ano na principal liga de basquete, e já recebeu em salários US$ 479 milhões (R$ 2,36 bilhões).

Shohei Ohtani lidera entre os atletas mais bem pagos do mundo. Veja a lista:

1-Shohei Ohtani (beisebol) – R$ 3,5 bilhões

2-Jon Rahm (golfe) – R$ 3 bilhões

3-Cristiano Ronaldo (futebol) – R$ 839 milhões

4-Lionel Messi (futebol) – R$ 802 milhões

5-Kylian Mbappé (futebol) – R$ 740 milhões

6-Lebron James (basquete) – R$ 737 milhões

7-Canelo Alvarez (boxe) – R$ 679 milhões

8-Dustin Johnson (golfe) – R$ 660 milhões

9-Phil Mickelson (golfe) – R$ 654 milhões

10-Stephen Curry (basquete) – R$ 619 milhões

11-Roger Federer (tênis) – R$ 586 milhões

