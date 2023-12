Ex-vereador mineiro é preso em MS com 3,8 toneladas de maconha e fuzil

Jander Souza Patrocínio foi preso hoje pela PRF na BR-163 levando a droga e a arma para Maringá.

O ex-vereador de Araguari (MG), Jander Souza Patrocínio, 49, foi preso nesta quarta-feira (13) em Mato Grosso do Sul transportando 3,8 toneladas de maconha, um fuzil de fabricação turca calibre 9 milímetros, dois carregadores e 48 munições do mesmo calibre. A prisão foi feita pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-163, município de Naviraí.

Jander Patrocínio exerceu mandato de 2017 a 2020 na cidade de 120 mil habitantes localizada no Triângulo Mineiro e a 560 km da capital Belo Horizonte. Na eleição de 2020, não conseguiu se reeleger.

Por volta de 9h, os policiais rodoviários federais abordaram a Scania T/113 atrelada ao semirreboque, ambos com placas de Coronel Sapucaia (MS), carregada com aveia a granel.

Desconfiados de grande quantidade de grãos vazando do reboque, os policiais decidiram vistoriar a carga e ao levantarem a lona encontraram os fardos de drogas e o fuzil Derya Arms com os carregadores e as munições. O entorpecente pesou 3.791 quilos de maconha e 15,7 quilos de skunk.

Jander Patrocínio informou aos policiais que havia carregado a aveia em Antônio João e durante a noite de ontem pegou a droga e a arma em uma mata na zona rural de Aral Moreira, também na linha internacional. Informou que receberia R$ 20 mil para entregar a droga e o fuzil com munições em Maringá (PR).

Segundo ele, o local exato da entrega seria informado por celular, quando chegasse ao Paraná. O ex-vereador mineiro foi levado para a Polícia Civil e autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. Jander informou que atualmente mora em Coronel Sapucaia.

Em agosto do ano passado, a Justiça de Minas Gerais determinou bloqueio de R$ 260 mil dos bens de Jander Patrocínio e da mulher dele, Sandra Cristina de Souza. Segundo ação do Ministério Público mineiro, Sandra ocupou cargos comissionados na Câmara no período em que o marido foi vereador, desrespeitando a lei de combate ao nepotismo. – CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS

Fonte: CAMPO GRANDE NEWS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/20:04:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...