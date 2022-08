Deputado leva arma de brinquedo à Assembleia Legislativa de MT para explicar foto alvo de investigação

Cattani (PL) levou arma de brinquedo à Assembleia Legislativa de Mato Grosso — Foto: Luiz Gonzaga Neto/TV Centro América

Postagem feita nas redes sociais do parlamentar mostram crianças em meio a adultos armados. Segundo parlamentar, neto segurava brinquedo.

O deputado mato-grossense Gilberto Cattani, do PL, compareceu a sessão desta quarta-feira (10) com uma arma de brinquedo para explicar uma foto postada em suas redes sociais e que é alvo de investigação do Ministério Público. Na imagem, uma criança aparece segurando uma suposta arma, cercada por adultos armados.

Segundo o parlamentar, o menino da foto é seu neto e trata-se de um brinquedo comprado em uma loja do comércio popular de Cuiabá.

“Trouxe uma igual no Plenário para mostrar. É um brinquedo que vem, inclusive, com uma luneta e um par de algemas. É idêntico ao [brinquedo] da foto, mas o da foto está enrolado com fita porque está velho, tem uma parte enrolada com fita branca porque quebrou. Comprei um novo para dar para o meu neto”, explicou.

O deputado disse não ver problema no fato de uma criança ter uma arma de brinquedo e que costumava brincar de “polícia e bandido” durante a infância.

“Quando ele [o neto] crescer, depois dos 22 anos, ele pode ter o direito de ter uma arma para defender a família dele, defender o patrimônio, defender a sociedade em que vive. Ele com certeza vai crescer sabendo o que é correto e o que é errado”, disse.

Ao g1, o Ministério Público informou que a investigação segue em andamento pelo Núcleo de Ações de Competência Originária Criminal (Naco). Cattani deve responder “por compartilhar imagem contendo pessoas portando arma de fogo, inclusive uma criança”, em um de seus perfil em uma rede sociai.

O deputado informou, também nesta quarta-feira (10), que as pessoas da foto são parentes e amigos e que todas as armas estavam desmuniciadas.

Foto foi postada em perfil do deputado nas redes sociais em julho. — Foto: Reprodução/Instagram

A publicação foi feita em julho. Na foto, Catanni aparece com uma camiseta verde e amarela e com a bandeira do Brasil, segurando uma arma. Ao lado dele, um homem está com uma criança no colo e ela segura uma suposta arma. Um terceiro homem e uma mulher, em cima de um cavalo, também estão armados. Outras crianças também aparecem na foto, inclusive um bebê.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê pena de três a seis anos de reclusão quem vende ou fornece armas, munições ou explosivos a menores, conforme o artigo 242 da Lei nº 8069. (Com informações do g1 MT e TV Centro América).

