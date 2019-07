Ex-vereador que admitiu ser corrupto sofre derrota no TJE-PA

(Foto:Reprodução) – O desembargador Rômulo Ferreira Nunes negou habeas corpus para declaração de nulidade processual para a defesa de Odilon Rocha de Sanção, ex-vereador de Parauapebas, durante Seção de Direito Penal realizada hoje, segunda-feira, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ele é acusado de fraude, junto com outros integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal, em contratos de fornecimento de gêneros alimentícios ao órgão e por contratação sem licitação de um lava jato, cuja proprietária é a própria lha do réu. A defesa alegou cerceamento de defesa porque um dos acusados do mesmo esquema teria negociado uma delação premiada sem que o réu tivesse acesso às informações, o que infringiria o princípio do contraditório e estaria causando constrangimento ilegal.

O relator, no entanto, não acolheu tal argumento, ressaltando que a defesa sequer anexou peça que comprovasse que houve delação, impossibilitando a apreciação. O relator rejeitou a nulidade processual, sendo acompanhado à unanimidade pelos colegas. Desde 2015, a vida do ex-vereador é cercada de polêmicas. Naquele ano ele foi preso pouco mais de um mês após ter criticado o salário que recebia na Câmara Municipal, considerado por ele baixo.

Na sessão de 24 de abril daquele ano Odilon questionou o valor do salário dos vereadores. “O valor que o vereador ganha aqui, se ele não for corrupto, ele mal se sustenta durante o mês”, disse enquanto cumpria o quinto mandato e recebia o valor bruto de R$ 10.013,00, além de R$ 2.800,00 para custear despesas com combustível e R$ 1.00,00 para despesas com telefone, totalizando R$ 13.813,00. Fora isso, na época os vereadores ainda recebiam um veículo e diárias para viagens. (Luciana Marschall – com informações de Ascom/TJPA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...