Publicação Nº 0183/2019-GUARAETÁ COMERCIO EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIRELI

GUARAETÁ COMERCIO EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIREL I, CNPJ: 33.217.008/0001-63, torna público que recebeu da SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) – NOVO PROGRESSO/PA, sua licença de Operação nº 068/2019 com vencimento em 12/07/2023, para a atividade/tipologia – cód. 1405 – BENEFICIAMENTO E SECAGEM DE MADEIRA SERRADA (PORTE B-II), com processo protocolado sob nº 746/2019, na data de 22/05/2019. em NOVO PROGRESSO/PA.

