Exército, PF e PRF apreendem caminhão com carga ilegal de manganês em Marabá, no Pará

Segundo a Polícia Federal, o motorista e o proprietário do veículo devem responder por crime contra o patrimônio, com pena prevista de até cinco anos de prisão, e crime ambiental, com pena de até um ano de detenção.

A operação Verde Brasil II apreendeu um caminhão com carga ilegal de manganês em Marabá, sudeste do Pará, nesta terça (30). O volume da carga ainda está sendo levantado.

Operação Verde Brasil II apreende caminhão com carga ilegal de manganês no Pará. — Foto: Reprodução / Operação Verde Brasil II

