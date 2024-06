Explosões de transformadores deixam 25 mil famílias às escuras em Santarém

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas durante o apagão — Foto: Rede Sociais

As causas das explosões ainda são desconhecidas. A concessionária está trabalhando para restabelecer o fornecimento do serviço e apura as causas.

Na noite de segunda-feira (24), uma forte chuva atingiu Santarém, no oeste do Pará, e em seguida uma série de explosões de transformadores de energia deixaram parte da cidade sem luz. O incidente aconteceu por volta das 20h15 e segundo a concessionária de energia, afetou cerca de 25 mil famílias, que ficaram às escuras.

Vários moradores conseguiram registrar o momento das explosões. Um dos vídeos mais impressionantes foi capturado por um visitante que estava no Mirante Saubal, um popular ponto de lazer. Ele flagrou um forte clarão seguido pelo barulho de uma explosão e, em seguida, o apagão.

Outro morador do bairro Prainha registrou imagens da subestação da concessionária de energia pegando fogo.

Os bairros mais afetados foram Santa Clara, Santíssimo e Prainha, além do centro da cidade, onde ocorreram a maioria das explosões dos transformadores.

Ele relatou que, pouco depois, uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou ao local para controlar a situação.

Os impactos das explosões também afetaram alguns comerciantes. Uma padaria no bairro Santíssimo, por exemplo, não pôde atender os clientes na manhã desta terça-feira (25) devido à falta de energia. Até o momento, as causas das explosões ainda são desconhecidas.

A concessionária de energia responsável fornecimento de energia na cidade divulgou uma nota na noite de segunda-feira afirmando que está trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia, e explicou que apura as causas da situação e concentra todos os esforços para restabelecer a energia dos clientes no menor tempo possível e trabalha para normalizar parte da subestação em Santarém, que teve o serviço comprometido.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2024/08:53:38

