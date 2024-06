Operação Sucuri II: Polícia prende tripulantes com 22kg de skank em rebocador no Rio Amazonas

Os suspeitos foram identificados como Gilvanildo do Socorro de Castro Maciel e Moisés Teixeira Figueiredo — Foto: Divulgação

A embarcação, que partiu de Manaus, capital do Amazonas, com destino a Belém, foi abordada nas proximidades da entrada de Juruti Velho no Rio Amazonas.

Dois tripulantes de uma embarcação, tipo rebocador, foram presos na tarde de domingo (23), suspeitos de tráfico de drogas. O caso aconteceu em Juruti, oeste do Pará. Segundo relatos da Polícia, foram apreendidos 20 tabletes, possivelmente de Skank, pesando 22,100 kg.

Os suspeitos foram identificados como Gilvanildo do Socorro de Castro Maciel e Moisés Teixeira Figueiredo. De acordo com a Polícia, os dois confessaram que esta era a sexta viagem transportando drogas para Belém.

A embarcação, que partiu de Manaus, capital do Amazonas, e tinha como destino Belém, foi abordada nas proximidades da entrada de Juruti Velho no Rio Amazonas.

Durante as buscas no interior do rebocador, foram encontradas três mochilas nos camarotes dos tripulantes, contendo material entorpecente.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos, com o apoio das demais guarnições, à cidade de Juruti, onde foram apresentados junto com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2024/08:49:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...