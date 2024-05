Faça bonito: Crianças de Oriximiná participam de caminhada da campanha contra o abuso sexual

Crianças caminharam por várias ruas da cidade com palavras de ordem e frases de repúdio — Foto: Mérline Claires /Secretaria Municipal de Assistência Social

A Campanha Faça Bonito tem como objetivo principal conscientizar a população sobre a problemática do abuso sexual infantil.

Alunos das Escolas João Paulo I e Aloysio Chaves deram início à Campanha Faça Bonito, um movimento nacional de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Os participantes coloriram pontos estratégicos de Oriximiná, oeste do Pará, como os bairros Cidade Nova e São Pedro, com mensagens e performances artísticas.

Com cartazes, faixas e apresentações, as crianças levaram a mensagem da importância da proteção da infância e do enfrentamento à violência sexual. Em meio às ruas da cidade, palavras de ordem e frases de repúdio, simbolizando o compromisso da nova geração com um futuro livre de abusos.

Durante o evento, foram realizadas atividades educativas, incluindo palestras, distribuição de materiais informativos e apresentações artísticas, todas voltadas para alertar sobre os perigos do abuso sexual, orientar sobre a identificação de sinais de violência e oferecer caminhos para buscar ajuda.

Para aqueles que desejam denunciar casos de abuso sexual, é só ligar para o disque 100, o serviço é gratuito e sigiloso.

