Banda americana de rock The Calling se apresenta pela 1ª vez em Belém, neste fim de semana

The Calling em Belém. — Foto: Divulgação

Apresentação será às 19h, na casa de shows Barka, com Emo Vive e Linkin Park Cover abrindo a noite.

Os amantes de algumas músicas que marcaram a geração dos anos 2000 vão poder matar a saudade neste sábado (18), em Belém, com a apresentação da banda The Calling. O grupo de rock norte-americano se apresenta pela primeira vez no Pará.

Reconhecidos por hits como “Wherever You Will Go” e “For You”, a banda será a principal atração do festival realizado pelo Studio Pub, que reunirá ainda artistas nacionais e locais.

A apresentação será às 19h, na casa de shows Barka, com Emo Vive e Linkin Park Cover abrindo a noite que promete trazer de volta a nostalgia dos anos 90-00’s.

Antes do show, Daniel Liberati (um dos integrantes do The Calling e que tem carreira solo) se apresenta com músicas acústicas em um aquecimento para deixar o público no clima.

Atualmente, o grupo de rock norte-americano tem Alex Band como vocalista, o músico Liberati e o guitarrista Daniel Damico.

O público interessado em apreciar a atração pode adquirir seus ingressos no site Bilheteria Digital, na bilheteria do Studio Pub, Lojas King e Sonho dos Pés nos shoppings da cidade.

Serviço

Data: 18/05/2024 (sábado)

Hora: 19h

Local: Barka

Ingressos ainda disponíveis

