Facção criminosa ‘decreta’ morte de suspeito de tráfico de drogas no Icuí

O homem foi morto em Ananindeua na noite de quinta

Policiais militares do 6° Batalhão de Ananindeua foram acionados por volta das 22h desta quinta-feira (11) depois que populares ligaram para o Centro Integrado de Operações comunicando um baleamento no bairro do Icui.

O local era a passagem Sete de Setembro entre as passagens União e Rodolfo Dias no bairro do Icui em, Ananindeua.

Para o local foi enviada a viatura 0020 com o sargento F. Cardoso, soldados Araújo que recebeu apoio da viatura 0614 com o sargento Mauricio, cabo Renato e soldado Barcelos.

Ao chegar, foi constatado que o homem já se encontrava em óbito no local, sendo que posteriormente chegou no local a filha da vítima que informou que se tratava de João Alves dos Santos Neto, porém não quis prestar mais informações.

Com a qualificação da vítima, os militares que atenderam a ocorrência verificaram o banco de dados e encontraram registro dando conta que João Alves já tinha passagem pelo artigo 33 da Lei de drogas.

Logo em seguida correram informações nas redes sociais que os autores do crime seriam de dois a três homens que chegaram no local em um carro prata executaram a vítima e fugiram sem serem identificados.

Outro fato que chamou atenção também em uma rede social reivindicando o homicídio a uma facção criminosa, postando uma foto da vítima com a palavra decretado.

Equipes da Polícia Científica do Pará, Divisão de Homicídios e Instituto Mlédico Legal Renato Chaves foram acionados para o levantamento de local de crime.

