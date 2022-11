Casal é preso por receber produtos comprados por hackers com dados roubados de cartões de vítimas

Casal é preso durante operação “Papel Fantasma” em Mosqueiro, distrito de Belém. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Prisão preventiva ocorreu em Mosqueiro durante a operação “Papel Fantasma”, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira, 8.

Um casal foi preso em Mosqueiro, distrito de Belém, durante a operação “Papel Fantasma”, deflagrada nesta terça-feira (8) pela Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Pará (DECC), por meio da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meios Cibernéticos (DCEP). Eles são suspeitos de receber produtos comprados por hackers,que roubavam dados de cartões de crédito de vítimas.

As equipes policiais também apreenderam diversos produtos, incluindo um drone, avaliado em mais de R$50 mil, diversos celulares, notebooks, uma CPU com arquivos contendo os dados dos cartões de crédito das vítimas, além de quantias de dinheiro em espécie.

Os policiais civis deram cumprimento a mandados busca e apreensão e prisão preventiva. Segundo a PC, trabalho policial investiga a ação de criminosos que estariam invadindo contas de clientes de plataforma de comércio eletrônico pela internet.

Operação “Papel Fantasma” cumpre mandados em Mosqueiro, distrito de Belém. — Foto: Reprodução / Agência Pará

As investigações apontam que o grupo roubava dados de cartões de crédito de usuários do site e faziam compras de produtos eletrônicos de valores elevados.

Após as compras, os endereços para as entregas dos produtos eram alterados para vila localizada próxima à praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro.

Ainda segundo a PC, os hackers utilizam técnicas de invasão para entrarem no sistema da empresa e inseriam nomes e endereços falsos para a compra de produtos com os cartões das vítimas.

Os endereços cadastrados pelos criminosos eram errados, confusos ou incompletos, propositalmente para dificultar a real localização do grupo. Após não encontrar o endereço, a empresa de entrega era obrigada a entrar em contato telefônico com os criminosos, que informavam o local onde os produtos seriam entregues.

O casal preso não teve a identidade divulgada. Eles são acusados de receberem produtos comprados de forma ilegal e revenderem por altos valores, que eram distribuídos entre os integrantes da organização criminosa.

Após os procedimentos cabíveis, os dois presos foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde vão ficar à disposição do Poder Judiciário. Ambos vão responder pelos crimes de fraude virtual e invasão de dispositivo informático. (Com informações do g1 Pará — Belém).

