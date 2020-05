Facebook e YouTube removem vídeo viral com alegações falsas sobre coronavírus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As empresas estão sob pressão da Organização Mundial da Saúde e de outras autoridades de saúde em todo o mundo para fiscalizar o conteúdo nocivo e as informações falsas sobre a pandemia.

Mas na noite de quinta-feira, cópias editadas do vídeo original permaneciam disponíveis no YouTube.

A covid-19, a doença causada pelo coronavírus, surgiu no final de 2019 e não há vacina ou cura conhecidas. As vacinas estão disponíveis para a gripe comum, causada por outro vírus.

No vídeo, Mikovits também descreve o coronavírus como uma conspiração entre pessoas que tentam lucrar com vacinas. Ela diz que qualquer pessoa que já tenha recebido uma vacina contra a gripe teve um coronavírus injetado, sem fornecer justificativa.

Não foi possível entrar em contato com Mikovits para comentar, enquanto os produtores do vídeo não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Mikovits diz no vídeo que o uso de máscaras ativa o coronavírus nas pessoas, sem fornecer evidências, e critica as ordens para ficar longe das praias.

You May Also Like