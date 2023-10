Brasileiros suspeitos de assassinato na Bélgica são presos em Portugal

Os brasileiros Igor Costa Monteiro (à esquerda) e Jefferson Pires Macedo, suspeitos de matar marroquino na Bélgica — Foto: Reprodução

Homens teriam esfaqueado e matado um marroquino em briga por fogos de artifício durante jogo da Copa do Mundo

A Polícia Judiciária de Portugal prendeu na quarta-feira (11) dois brasileiros suspeitos do assassinato de um marroquino em Bruxelas, capital da Bélgica, no ano passado, durante a comemoração de um jogo da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (13), o Tribunal da Relação de Lisboa decretou a prisão preventiva de ambos até o julgamento do pedido de extradição dos brasileiros.

Naturais de Goiás, os brasileiros Igor Costa Monteiro, de 24 anos, e Jefferson Pires Macedo, de 21 anos, foram detidos em Lisboa. Eles tinham um mandado de detenção europeu inserido no Sistema de Informação Schengen, base de dados da Comissão Europeia.

O crime ocorreu por volta das 18h15 de 28 de novembro passado na Praça de Bethléem, segundo documentos do Ministério Público de Portugal obtidos pelo GLOBO. Na ocasião, o Brasil jogava contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar. Testemunhas afirmaram às autoridades belgas que a briga começou porque o marroquino Mouad El Ghrich, de 20 anos, pediu a um grupo de quatro ou cinco pessoas para não soltar fogos de artifício ali, para não incomodar quem passava.

Ainda de acordo com os documentos, os homens ficaram “zangados” com a observação. Macedo teria passado uma faca para Monteiro, que golpeou a vítima no peito. O marroquino morreu na hora. Os investigados, que viviam na Bélgica, fugiram para Portugal na sequência, onde se estabeleceram desde então. A pena para homicídio na Bélgica é superior a 30 anos de prisão.

O que diz a defesa

Segundo a defesa dos suspeitos, eles são inocentes. O advogado Eduardo Maurício afirma que seus clientes estavam presentes no local e até chegaram a ver a vítima esfaqueada, mas não foram os autores do crime. “O mandado de detenção europeu possui contradições quanto à suposta autoria de seus clientes, que não existe”, escreveu, em nota.

A defesa alega ainda que Macedo e Monteiro são réus primários e têm residência fixa e trabalho. Com base nisso, entrará com habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça de Portugal pedindo que eles respondam o processo de extradição em liberdade.

O advogado diz que os suspeitos deixaram a Bélgica porque estavam sendo ameaçados de morte. Uma postagem em redes sociais encaminhada à reportagem mostra a suposta ameaça. “Eles sofreram ameaças nas redes sociais com a foto dos seus rostos, o que coloca os brasileiros em perigo de vida ao ser extraditado para a Bélgica”, afirma.

Por fim, o advogado ressalta que fará a defesa dos clientes na instrução do processo de extradição, uma vez que, na Bélgica, a pena para homicídio é maior do que a de Portugal, cabendo a possibilidade de prisão perpétua.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2023/07:30:38

