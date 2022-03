Falha no Itaú: usuários temem ataque hacker; banco nega

As falhas no sistema do banco vem assustando os clientes | Foto:Reprodução

Alguns usuários relataram dificuldade em fazer pagamentos por Pix e também de acesso ao serviço do banco pelo navegador

Na manhã desta quinta-feira (3), os usuários do App do banco Itaú chegaram a subir uma hashtag com reclamações sobre os serviços prestados pelo aplicativo. Segundo relatos dos internautas, o aplicativo apresenta falhas na hora de fazer transações, bem como mostra saldos e extratos incorretos. (Com informações programadoresbrasil)

Basicamente, é como se você abrisse o aplicativo e visse que seu dinheiro sumiu ou que apareceu uma quantia desconhecida. As falhas no sistema do banco vem assustando os clientes que notaram os problemas não só no app, mas também no Internet Banking e na central de atendimento do sistema bancário.

Já alguns usuários relataram dificuldade em fazer pagamentos por Pix e também de acesso ao serviço do banco pelo navegador de Internet, com o servidor afirmando que “não consegue processar este pedido de momento”. Há problemas também no acesso à Central de Atendimento por telefone. O atendimento em agências do banco estava com funcionamento normal.

