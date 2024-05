(Foto: Reprodução)- Um médico lotado no Pronto Atendimento da cidade de Monte Sião, Minas Gerais, foi substituído durante o plantão após um paciente acusá-lo de embriaguez, neste domingo. O profissional estava no segundo atendimento do dia quando o cidadão acionou a responsável pela unidade de saúde e acusou o médico, a quem ele em vídeo chama de Everton, de estar bêbado. Após constatado que o profissional apresentava comportamento, de fato, alterado, a responsável pelo local acionou outro plantonista da unidade para substituí-lo. O paciente registrou boletim de ocorrência. Um vídeo foi gravado e compartilhado nas redes sociais por populares.

VEJA O VIDEO:

Médico é afastado após ser flagrado bêbado durante plantão em Pronto Atendimento, de MG; veja vídeo

Leia mais: https://t.co/JH2zW4L0AK pic.twitter.com/r04EejicFV — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 6, 2024

Em nota enviada ao GLOBO, a empresa de gestão hospitalar responsável pela unidade, a Clin-Med, informou que o médico foi suspenso de atendimentos por tempo indeterminado, e que colaboram com o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais para que os fatos sejam esclarecidos. Já a prefeitura de Monte Sião publicou uma declaração nas redes sociais em que diz ter informado os fatos à empresa terceirizada responsável pelo posto médico. Conforme o relatado no boletim de ocorrência, assim que o médico foi comunicado que não daria andamento aos atendimentos do dia, ele deixou a unidade.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2024/19:25:02

