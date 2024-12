Falso oftalmologista que atendia em clínica de Belém é preso pela Polícia Civil

Suspeito de ser falso oftalmologista sendo encaminhado para a Delegacia. (Foto: Polícia Civil)

O suspeito foi autuado na manhã desta sexta-feira (27/12) após tentar fugir da ação policial.

Um homem que atuava como falso oftalmologista em Belém foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (27/12). Conforme a PC, o suspeito atendia pacientes em uma clínica particular localizada na avenida Tavares Bastos, na capital paraense. Várias provas que comprovam a fraude também foram apreendidas no estabelecimento do investigado.

A ação foi realizada por meio da Delegacia do Consumidor (Decon). Conforme as informações da PC, a investigação teve início após uma denúncia de que o investigado estaria utilizando o nome de um oftalmologista que já faleceu para realizar atendimentos na clínica.

Após apuração preliminar, a equipe da Decon foi até o local, onde encontrou o suspeito. “Ao ser abordado pelos agentes, o indivíduo demonstrou nervosismo e tentou fugir. No entanto, durante a fuga, ele colidiu com o muro da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) e foi alcançado pela equipe”, informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

No momento da colisão, o investigado foi abordado e confessou o crime. Conforme a PC, o homem revelou o nome verdadeiro, foi preso e conduzido à delegacia. A equipe policial retornou à clínica onde o investigado atuava e encontrou evidências que comprovam a fraude, incluindo carimbos falsificados em nome de médicos verdadeiros. Além disso, foram apreendidos um computador, celular e diversos documentos.

O suspeito está à disposição da Justiça e deverá responder pelos crimes de falsidade ideológica, conforme o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, e exercício ilegal da profissão, conforme o Art. 47 do Decreto-Lei 3688/41.Segundo o diretor da Decon, delegado Yuri Vilanova, a identificação desse tipo de fraude ocorre em parceria com os conselhos de classe profissionais. “Estamos identificando pessoas que se passam por falsos médicos, engenheiros, entre outros, com o objetivo de prendê-los e evitar que façam novas vítimas”, declarou.

