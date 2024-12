Veja quem eram mãe e filha que morreram ao caírem em fossa após piso de casa desabar no Paraná

Assistente social Ercília Soares e a filha, a advogada Elisandra Pereira, morreram após caírem em fossa no Paran — Foto: Arquivo pessoal

Segundo Corpo de Bombeiros, vítimas ficaram soterradas por entulhos. A mãe era a assistente social Ercília Soares e a filha, a advogada Elisandra Pereira.

A assistente social Ercília Soares e a filha, a advogada Elisandra Pereira, foram identificadas como a mãe e filha que morreram ao caírem em uma fossa desativada, de cerca de 10 metros de profundidade, depois que o piso da casa desabou no Paraná.

O caso aconteceu na quinta-feira (26) em Corbélia, na região oeste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piso da cozinha da residência cedeu, elas caíram na fossa e ficaram soterradas por entulhos.

À RPC, os bombeiros informaram que quando chegaram ao local para prestar atendimento, uma das vítimas ainda estava viva e conversou com eles.

“Uma delas ainda conseguiu conversar com a equipe, mas tinha mais de três metros de entulho sobre elas. Então, era humanamente impossível a gente chegar com maior rapidez do que isso que a gente conseguiu fazer. Quando a gente acessou [o local], infelizmente elas estavam em óbito”, disse o subtenente Jorge Iglikoski.

Em nota, a Polícia Civil (PC-PR) de Corbélia disse que um inquérito vai investigar as circunstâncias do acidente, “bem como a causa e eventual responsabilidade”.

O velório das vítimas deve iniciar ainda nesta sexta-feira (27).

Instituições lamentaram morte de mãe e filha

A morte das duas vítimas comoveu a cidade, que possui cerca de 17,4 mil habitantes e fica a pouco mais de 30 quilômetros de Cascavel, no oeste do Paraná.

“Neste momento de dor, nossa prioridade é prestar todo o apoio necessário à família. Uma equipe composta por assistentes sociais e psicólogos do município está à disposição para oferecer suporte”, disse a prefeitura da cidade.

A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Cascavel também lamentou a morte de mãe e filha.

“A subseção registra sua profunda consternação diante de ocorrido tão triste e compartilha os mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a comunidade. […] A advocacia se une em solidariedade neste momento de dor”, afirmou a instituição em nota.

Fonte: Por g1 PR e RPC Cascavel e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/12/2024/14:10:46

