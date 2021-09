Família de Tocantins procura por irmã que desapareceu há 24 dias, disse que vinha para Novo Progresso

Valda Ribeiro de Souza não mantém contato com a família há 24 dias. (Foto: Divulgação)

Família de Tocantins, procura por Valda Ribeiro de Souza, de 41 anos, que saiu da cidade de Querência (MT) com destino Novo Progresso e esta desaparecida há cerca de 24 dias. A família entrou em contato com o Jornal Folha do Progresso para ajudar encontrá-la.

Há dias, a família procura notícias da irmã. “Ela saiu no dia 4 de setembro com destino a um garimpo em Novo Progresso (não citou local), para encontrar com o namorado Cleberson Ferreira que trabalha com escavadeira em garimpo.

Último contato foi quando chegou em Novo Progresso, disse que chegou bem! Depois disto nunca mais deu notícias e não atende o celular”, disse.

Valda Ribeiro de Souza é natural da cidade de Colinas (TO), e residia em Querência no Mato Grosso, de onde saiu para encontrar com o namorado no Pará.

A família divulgou uma imagem de Cleberson Ferreira & Valda Ribeiro de Souza.

A família divulgou uma imagem de Cleberson Ferreira e Luiz Henrique e Valda Ribeiro de Souza. Qualquer informação pode ser repassada para a família pelo telefone (63) 99137 8521 e/ou (63) 992916224.

O Jornal Folha do Progresso também recebe denuncias através do celular 93 98404 6835 sob sigilo absoluto.

Por JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...