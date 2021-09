Sessões da Câmara Municipal passam a ser transmitidas via Facebook

(foto:Reprodução) – A câmara municipal de Novo Progresso tem um novo canal de interação com a comunidade. Desde a última terça-feira 21 de setembro de 2021 ,as sessões plenárias são transmitidas ao vivo, via Facebook. A iniciativa visa a abranger um público maior e que está sempre conectado na rede social. Outra facilidade é poder acompanhar o trabalho dos parlamentares também pelo celular.

As sessões vão ao ar às terças-feiras, a partir das 9 horas. Além das plenárias, os demais eventos ao vivo, como audiências públicas, sessões solenes e seminários, também terão transmissão na página da Câmara no Facebook.

As transmissões via Facebook não têm custos ao Legislativo, uma vez que a plataforma é gratuita e o serviço utilizado é o mesmo que gera as imagens para as demais mídias. Para receber as notificações, basta curtir a página https://www.facebook.com/events/s/23%C2%AA-sessao-ordinaria-da-8%C2%AA-leg/250327403664400/

Outra vantagem é que os vídeos ficam disponíveis na página da Câmara então se o cidadão por algum motivo também não puder assistir a transmissão ao vivo, pode acessar a rede social da Casa de Leis em outro momento e ver os Projetos de Leis, Projetos de Resolução e Requerimentos que foram aprovados ou vetados pelos parlamentares, quais as pessoas foram homenageadas pelos vereadores pelos trabalhos desenvolvidos na cidade através do recebimento de moções de louvor e aplausos, e ainda como foram as sessões solenes realizadas para comemorar datas especiais.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

