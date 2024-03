Família denuncia tortura contra mulher e diz que ela foi impedida até de beber água; ‘Não aceitou fim do relacionamento’, diz mãe

Família conta que Carla Meireles foi torturada pelo ex-companheiro na região central do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo

Parentes contam que Carla Meireles terminou o relacionamento após descobrir que o ex-companheiro tinha furtado o cartão de crédito.

Parentes de uma moradora do Morro de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, denunciam uma série de agressões do ex-companheiro contra ela. De acordo com os familiares, ela foi impedida de sair de casa e até de comer e beber água.

Segundo a mãe da vítima, Wallace Ribeiro Gonçalves invadiu a casa da filha, Carla Meireles, de 36 anos, na segunda-feira (4) da semana passada.

A família conta que ela terminou o relacionamento após descobrir que o ex-companheiro tinha furtado seu cartão de crédito.

“Ela quis terminar porque ele estava pegando o dinheiro dela. Foi quando ele começou com as torturas e agressões, pois ele não aceitou o fim do relacionamento”, disse Adriana Meireles, mãe de Carla.

Adriana contou que a filha foi agredida com um pedaço de madeira e queimada com um cigarro. E que ela foi privada de comer e beber água.

De acordo com a mãe da vítima, Carla foi amarrada e amordaçada para que não pudesse gritar por socorro.

A primeira pessoa a perceber que estava acontecendo alguma coisa errada foi uma amiga, que notou o desaparecimento de Carla após dois dias, e alertou a família. Um dos filhos da vítima foi ao local saber se estava tudo bem com a mãe.

“Comecei a gritar e ela me respondeu que estava dentro do banheiro. Perguntei: ‘Mãe, vai demorar muito no banheiro?’ E ela disse: ‘Vou, estou tomando banho’. Fiquei falando um pouco e ela me respondendo normalmente. Depois, ela me falou que ele estava lá, com a faca no pescoço dela. Estava dentro do banheiro a ameaçando”, disse Igor Meireles, filho de Carla.

A família percebeu que havia algo errado e uma prima foi atrás de Carla. Ela a encontrou muito machucada.

O caso foi registrado como lesão corporal na 6ª DP (Cidade Nova).

Carla ficou internada por quatro dias no Hospital Souza Aguiar, também na região central do Rio. Ela entrou com pedido de medida protetiva e foi ouvida pelos investigadores na unidade de saúde.

A família conta que ela estava com muitos ferimentos na cabeça e, principalmente, no braço direito.

“Eu nem tenho mais lágrimas para chorar. Não sei por que estamos passando por isso. Como ele fez com a minha filha, será que já não fez com outras pessoas? Que a justiça seja feita”, disse Adriana.

No sábado (9), ela foi transferida para o Hospital Municipal Barata Ribeiro, na Mangueira, na Zona Norte do Rio. O local é referência em cirurgia plástica.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) segue nas investigações e que pediu medidas protetivas de urgência para Carla.

A TV Globo não conseguiu contato com Wallace Ribeiro Gonçalves.

Fonte: g1 Rj e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2024/12:53:50

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

