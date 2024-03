Simulações mostram possíveis aparências e disfarces dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró

Simulações da PF mostram possíveis disfarces de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça – fugitivos de Mossoró — Foto: Reprodução

Buscas por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça chegam ao 27º dia nesta segunda-feira (11).

Simulações divulgadas pela Polícia Federal mostram possíveis aparências e disfarces dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró , no Rio Grande do Norte.

Nesta segunda-feira (11), a força-tarefa entrou no 27º dia de buscas por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça. Os dois escaparam da cadeia no dia 14 de fevereiro, na primeira fuga da história do sistema prisional federal, criado em 2006.

Segundo a Polícia Federal, as equipes trabalham com as novas possibilidades visuais. Ainda de acordo com a corporação, as projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces foram elaboradas por papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Identificação (INI) da PF, em Brasília.

Ainda de acordo com a PF, a divulgação das imagens visa facilitar o trabalho de buscas e o apoio da população com informações sobre os fugitivos. A corporação já anunciou recompensa de até R$ 30 mil para quem repassar informações que levem à recaptura dos foragidos.

A operação para recaptura envolve mais de 600 agentes de segurança, que atuam de forma integrada. São policiais federais, rodoviários federais, militares e civis, além da Força Nacional.

Na última quinta (7), as buscas receberam o reforço de dois policiais penais especializados em operações especiais e um cão farejador da raça pastor-belga-malinois do Mato Grosso.

Já na sexta-feira (8), foi presa em Fortaleza, no Ceará, mais uma pessoa suspeita de integrar uma rede de apoio aos fugitivos montada pela facção Comando Vermelho. Desde o início das investigações, já foram realizadas seis prisões – cinco em cumprimento a mandados de prisão, além de uma prisão em flagrante.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2024/13:07:54

