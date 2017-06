Família e terceiro setor serão temas centrais de evento em Santarém, PA

Programação será de 26 a 30 de junho em uma faculdade particular do município. Inscrições são gratuitas e feitas pela internet.

O Núcleo de Articulação e Cidadania (NAC) promove de 26 a 30 de junho o Projeto Família e Cidadania e o 3º Encontro Desafios para o Terceiro Setor – Região do Baixo Amazonas e Tapajós. Os temas centrais da programação serão sobre a família e o terceiro setor. O evento ocorrerá a partir das 14h no auditório de uma faculdade particular, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará. As inscrições são gratuitas.

Outros temas que serão debatidos são: prevenção e garantia de saúde, educação, fortalecimento da relação família e escola, manutenção e sucesso escolar, empreendedorismo, iniciativa para geração de renda, assistência social, proteção social básica e especial, cadastro único, transferência de renda, educação em direitos com ênfase em direito da família e orientação jurídica, entre outros.

Por meio dos encontros e palestras, o projeto visa orientar sobre os direitos fundamentais de educação e saúde, além de estimular o empreendedorismo e apoiar as famílias para que tenham condições de responder ao dever de sustento, guarda e educação dos membros familiares.

O encontro, que será nos dias 29 e 30 a partir das 9h, terá três ciclos de palestras com os temas: “Sustentabilidade, parceria e governança compartilhada”, “Desafios e perspectivas para o Terceiro Setor”, “Fiscalização do Ministério Público junto às Organizações da Sociedade Civil” e “Comentários sobre a Regulamentação Estadual da Lei nº 13.019/14”.

Ainda fazendo parte da programação, no dia 30 será realizado o encontro do Plano Estadual de Ações Integradas à Pessoa com Deficiência (Existir), no auditório da Unidade Educacional Especializada de Santarém, para implantação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência no município e formação de uma comissão integrada por participantes do encontro.

Inscrições

As inscrições para o Família e Cidadania e o Encontro Desafios para o Terceiro Setor são gratuitas e serão realizadas através do site do Núcleo de Articulação e Cidadania.

Serviço

O quê? Projeto Família e Cidadania e o Encontro Desafios para o Terceiro Setor

Quando? De 26 a 30 de junho

Onde? Auditório da Faculdade da Amazônia (Unama)

Horas? Início das atividades está marcado para às 14h do dia 26

Quanto? Evento gratuito

