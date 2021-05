Família procura por irmão que veio para Novo Progresso em busca de trabalho não deu mais noticia

KELSON ARAÚJO RODRIGUES (Fotos:Arquivos Familiar) – Kelson Araújo Rodrigues, de 21 anos, está desaparecido desde 2014. Quem tiver notícias sobre dele, deve entrar em contato com a família, no número (93) 984086386.

Kelson Araújo Rodrigues, de 21 anos, está desaparecido desde meados de 2014, ele natural da cidade de Itaituba, morava com a família no distrito de Campo Verde, saiu com um amigo em busca de trabalho , o amigo retornou e Kelson nunca mais mandou notícias, a família procurou o Jornal Folha do Progresso para pedir ajuda aos moradores de Novo Progresso, cidade que ele disse que iria em busca de trabalho.

O Jovem de 21 anos, morador do km 30 da Transamazônica, distrito de Campo Verde, em Itaituba, está desaparecido há seis anos. Kelson Araújo Rodrigues saiu de casa nem meados 2014 , não retornou e não deu notícias desde então.

A gente fica preocupado, mandando mensagem para um, para outro. Coloquei a foto dele nas redes sociais, mas nenhuma informação até agora”, relata uma irmã de Kelson.

Quem tiver notícias sobre Fernando, deve entrar em contato com o telefone (93) 984086386.

O Jornal Folha do Progresso também recebe denúncias sob sigilo, através do telefone WhatsApp (93) 98404 6835.

