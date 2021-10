Família quebra o Silêncio e faz apelo para encontrar irmão desaparecido a mais de 10 dias em fazenda no MT;Vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No sábado 9 de outubro de 2021, os militares começaram a procurar a vítima justamente a partir desse ponto da propriedade, e não foi encontrado! A equipe contou com apoio do cão Luke.

You May Also Like