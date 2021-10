Profissionais deverão desempenhar atividades em jornada de trabalho de 30 horas semanais e contarão com salários no valor de até R$ 3,5 mil; confira

Processo Seletivo para analista jurídico é anunciado pelo MP – PA

O Ministério Público do Estado do Pará divulgou a realização de seu novo Processo Seletivo que tem como objetivo a admissão de Analista Jurídico.

De acordo com o documento, serão preenchidas 12 vagas. É importante enfatizar que algumas destas vagas são destinadas aos candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função de graduação em direito, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções no município de Belém e Distritos de Icoaraci e Mosqueiro em carga horária de 30 horas semanais e contarão com salários de R$ 3.555,74 ao mês.

Atribuições

Dentre as atribuições do cargo está prestar apoio jurídico e administrativo aos membros e unidades administrativas do Ministério Público do Estado do Pará; emitir pareceres; elaborar notas técnicas; elaborar relatórios; elaborar minutas de peças processuais, despachos, realizar pesquisas e elaborar consultas; elaborar minutas de anteprojetos de lei e atos administrativos; analisar a constitucionalidade de leis e atos normativos; realizar atendimento jurídico, interno e externo, quando do interesse do Ministério Público do Estado do Pará; dentre outras atividades que constam no edital.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 18 a 22 de outubro de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da SIPROS.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a avaliação de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital, além de entrevista prevista para ser realizada no período de 22 a 25 de novembro de 2021.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Jornalista: Thamires Fernandes em Segunda-feira, 18 de outubro de 2021 às 12h34

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...