Famílias atingidas pelas chuvas podem solicitar benefício até 30 de abril

Programa Recomeçar fornece auxílio financeiro de R$ 1.045 para famílias atingidas pelos alagamentos nos quatro primeiros meses de 2020.

Famílias atingidas pelas fortes chuvas nos primeiros quatro meses de 2020 têm até quinta-feira (30) para realizar o cadastramento para receber o benefício pelo Programa Recomeçar, do Governo do Pará. Cada família contemplada terá um auxílio financeiro de um salário mínimo de R$ 1.045.

De acordo com o Governo Estadual, o objetivo é ajudar na recomposição dos danos causados às moradias com os alagamentos e enxurradas, já que muitos perderam móveis, eletrodomésticos e tiveram estruturas dos seus imóveis danificadas. Desde março, o programa já atendeu 476 famílias atingidas.

Como solicitar

Para solicitar o benefício, uma pessoa da família deve fazer o cadastro no site do Corpo dos Bombeiros e aguardar a visita da Defesa Civil Estadual, que fará a vistoria no imóvel e a elaboração de laudo atestando a relação dos danos com os alagamentos.

“Sendo aprovado o pedido, será criada uma conta no Banpará no nome da pessoa cadastrada. Ela será avisada por telefone e terá seis meses para sacar esse benefício em qualquer agência do banco, bastando apresentar RG e CPF”, esclareceu o Coronel Hayman Apolo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, corporação que coordena a iniciativa.

Critérios

O benefício é destinado a famílias que atendam as seguintes condições:

Renda familiar de até três salários mínimos;

Residir em imóvel que tenha sido direta e gravemente atingido por fortes chuvas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos no primeiro quadrimestre de 2020;

Que sua cidade tenha publicado um Decreto Municipal de declaração de calamidade pública ou situação de emergência que tenha sido devidamente homologado pelo Estado do Pará.

“Até o momento, atendemos apenas famílias de Belém, especificamente do Curió-Utinga, Canal São Joaquim, Promorar, CDP, Providência e Marco. Mas pessoas de outros municípios que estejam sofrendo com as chuvas e cujas prefeituras tenham decretado emergência também podem recorrer a esse benefício. Basta que haja a homologação desses decretos pelo Governo Estadual”, explicou Coronel Hayman Apolo.

Para mais informações a Defesa Civil Estadual disponibiliza o seguinte número: (91) 98899-6323.

