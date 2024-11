Famílias que tiveram casas destruídas por incêndio recebem auxílio habitacional no Pará

Foto: Reprodução | Foram entregues os cheques relativos à primeira etapa do benefício, que garante recursos para aquisição de material e pagamento de mão de obra. O investimento total supera R$ 145 mil.

O Governo do Pará entregou nesta quinta-feira (21) benefícios habitacionais do Programa “Sua Casa” para 16 famílias dos bairros Curió-Utinga e Condor, em Belém. Foram entregues os cheques relativos à primeira etapa do benefício, que garante recursos para aquisição de material e pagamento de mão de obra. O investimento total supera R$ 145 mil. Os cheques foram entregues pela vice-governadora, Hana Ghassan, no Palácio dos Despachos.

O “Sua Casa”, cuja gestão é da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), libera recursos para construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, e foi criado pelo governador Helder Barbalho, por meio do Decreto 8.967, de 30 de dezembro de 2019, para proporcionar a melhoria da qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade. O valor concedido pelo Governo do Pará pode chegar a R$ 21 mil.

Recomeço

A dona de casa Jaqueline Andrade da Silva, umas das beneficiadas pelo programa habitacional, disse que, sem essa ajuda, não poderia reconstruir sua casa, destruída por um incêndio. “Eu me sinto muito honrada de estar aqui recebendo esse benefício porque, agora, vou poder ter minha casa de volta para viver com meu esposo e meus três filhos. Tinha uma casa de madeira, mas agora vou construir de alvenaria, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro dentro”, adiantou.

Empregada doméstica, Raquel Miranda da Silva contou que vai reconstruir sua casa com acessibilidade para o irmão cadeirante, que mora com ela.

“É uma tristeza muito grande perder tudo, mas fico feliz de estar aqui recebendo esse benefício, que vai permitir reconstruir minha casa do jeito que era. Sou grata pela ajuda porque desde que fiquei sem casa estou pagando aluguel, e isso é muito difícil para quem vive de salário mínimo”, acrescentou.

Assistência

O Programa “Sua Casa” já beneficiou mais de 120 mil famílias em todo o Pará, desde 2019. Famílias atingidas por desastres naturais ou sinistros, como incêndio, têm prioridade para receber o benefício. Nos últimos cinco anos, 397 famílias que tiveram a moradia destruída pelo fogo receberam o benefício, superando R$ 3,5 milhões em benefícios.

Para o diretor-presidente da Cohab, Luís André Guedes, o auxílio habitacional para vítimas de desastres naturais e incêndios permite que as famílias recomecem suas vidas com dignidade.

“É uma ajuda que chega para quem mais precisa, para garantir a reconstrução de suas casas em um momento de perda”, frisou o diretor-presidente da Cohab.

Fonte: Portal Debate Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/13:35:20

