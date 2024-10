Foto: Reprodução | Suspeito foi atuado em flagrante por tentativa de homicídio contra agente da Polícia Civil. Caso ocorreu na cidade goiana de Silvânia.

Uma cena que lembrou filmes de faroeste aconteceu nesta terça-feira (15/10), no município de Silvânia, em Goiás.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem, ainda não identificado, trocando tiros com um policial civil. Em seguida, é possível ver o suspeito ferido no chão.

O caso aconteceu nas proximidades de um posto de gasolina da região. Até o momento, autoridades ainda não informaram o que motivou o confronto.

Em nota encaminhada ao Metrópoles, a Polícia Civil de Goiás afirmou que o caso está sendo investigado.

“A Polícia Civil de Goiás informa que o caso ocorrido em Silvânia-GO está sendo acompanhado e investigado pela Corregedoria da Polícia Civil, sendo o abordado autuado em flagrante delito pela prática do crime de homicídio tentado em desfavor do policial civil, que agiu em legítima defesa”, disse a corporação.

"Faroeste Goiano" Homem e policial trocam tiros em GO; Vídeo Leia mais: https://t.co/z5830k86UO pic.twitter.com/dRMqy7yVRJ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 16, 2024

