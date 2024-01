Moradora do km1000 morre em acidente envolvendo carreta em Mato Grosso

Mulher morre soterrada de soja após caminhão de carga tombar na MT-419 em Novo Mundo; criança e homem feridos.

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de uma mulher, na MT-419, município de Novo Mundo, na Curva do Tadeu. O fato, ocorrido por volta das 11h15min desse sábado, foi decorrente de um tombamento de um veículo carregado de soja.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Guarantã do Norte, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, são de que foram acionados para socorrer as vítimas do acidente de trânsito. No local, encontram um homem e uma criança, e já prestaram os primeiros socorros.

Nesse momento, souberam de uma terceira vítima: uma mulher. O corpo da mulher não foi encontrado de pronto, somente após algumas buscas. O corpo da vítima estava debaixo da carroceria da carretada, soterrado e coberto de soja.

Para que o corpo da vítima fosse removido debaixo do caminhão, o Corpo de Bombeiros precisou do auxílio de dois caminhões munk para o processo. A vítima ainda não foi identificada, sendo entregue à Politec para os procedimentos periciais cabíveis.

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de uma mulher, na MT-419, município de Novo Mundo, na Curva do Tadeu. O fato, ocorrido por volta das 11h15min desse sábado, foi decorrente de um tombamento de um veículo carregado de soja.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Guarantã do Norte, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, são de que foram acionados para socorrer as vítimas do acidente de trânsito. No local, encontram um homem e uma criança, e já prestaram os primeiros socorros.

Nesse momento, souberam de uma terceira vítima: uma mulher. O corpo da mulher não foi encontrado de pronto, somente após algumas buscas. O corpo da vítima estava debaixo da carroceria da carretada, soterrado e coberto de soja.

Para que o corpo da vítima fosse removido debaixo do caminhão, o Corpo de Bombeiros precisou do auxílio de dois caminhões munk para o processo. A vítima ainda não foi identificada, sendo entregue à Politec para os procedimentos periciais cabíveis.

O estado de saúde das outras duas vítimas não foi informado.

Fonte: NoticiasInfoco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2024/14:08:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...