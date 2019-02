Fazendeiro do Pará é preso durante operação de combate ao tráfico internacional de drogas

(Foto:Divulgação/Polícia Federal)- O fazendeiro João Soares Rocha foi preso, na manhã desta quinta-feira (21), no município de Tucumã, sudeste do Pará, durante a Operação Flak, deflagrada pela Polícia Federal, que combate o tráfico internacional de drogas. O detido é apontado como chefe de uma das maiores quadrilhas especializadas em transporte de entorpecentes.

A operação cumpre 54 mandados de prisão, 81 mandados de busca, além da apreensão de aeronaves. Batizada de “Flak”, além do Pará, a ação é realizada no Ceará, no Distrito Federal, em Goiás, no Paraná, em Roraima, em São Paulo e no Tocantins.

De acordo com a PF, a quadrilha realizava o transporte da droga diretamente da Colômbia e da Bolívia para o Brasil, para os Estados Unidos e Europa. Somente no período de 2017 e 2018, mais de 9 toneladas de cocaína foram transportadas.

Participam da operação 400 policiais, equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Grupamento de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar de Goiás. Os mandados foram expedidos pelo juiz federal Pedro Felipe dos Santos, da 4ª Vara de Palmas.

