Fazendeiro é multado em R$ 3 milhões por deixar gado morrer de fome no MT

Foto: Reprodução | Um proprietário rural de Sapezal, a 473 km de Cuiabá, foi multado em mais de R$ 3 milhões por maus-tratos a mais de 2 mil cabeças de gado. Ele deixou os animais passarem fome e sede em pastagens insuficientes e sob cuidado de um único funcionário.

O flagrante foi feito pela Polícia Militar de Proteção Ambiental na sexta-feira (18), durante uma inspeção solicitada pelo Ministério Público de Mato Grosso. A propriedade é localizada a cerca de 30 km da cidade.

Segundo a Polícia Militar, diversos animais foram encontrados magros, com exposição dos ossos e dificuldade de se mover. Dois bovinos, entre idades de 3 e 5 meses, foram encontrados mortos e uma carcaça de bovino consumida por urubus. A equipe de fiscalização também encontrou ossadas pela propriedade, indicando que outros bois também morreram.Os cochos de alimentação dos animais estavam vazios.

Nos anos de 2022 e 2023, a propriedade rural já havia sido notificada por falta de nutrição suficiente aos bovinos depois de visitas do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA).

O fazendeiro deveria melhorar as pastagens e aumentar os insumos, o que não foi feito. Ainda de acordo com a PM, somente um funcionário era responsável pelo cuidado da fazenda e dos animais, além de uma segunda fazenda do mesmo fazendeiro.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/17:48:35

