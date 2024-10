Neymar comemora volta aos gramados depois de um ano: ‘Me sinto bem’

Foto: Reprodução | Neymar está de volta aos gramados após mais de um ano de lesão no joelho. Saiba detalhes sobre o retorno do craque brasileiro.

Neymar celebrou a volta aos gramados, nesta segunda-feira (21), após mais de um ano parado por causa da ruptura do ligamento do joelho.

Neymar entrou em campo na vitória do Al-Hilal sobre o Al Ain, pela Champions League da Ásia. O brasileiro atuou por 29 minutos já na reta final da partida, que terminou com triunfo da sua equipe por 5 a 4.

“Me sinto bem, é difícil. Eu sempre tive um bom time, mas eu estou muito feliz. Estou de volta”, declarou Neymar, nas redes sociais do Al-Hilal.

O camisa 10 ficou perto de marcar um gol. Ele tabelou com Mitrovic, invadiu a área e finalizou cruzado de perna esquerda. A bola tocou no goleiro adversário e saiu.

A volta de Neymar aos gramados havia sido antecipada pelo técnico Jorge Jesus. Na última semana, o treinador português afirmou que o camisa 10 estava totalmente recuperado e que seria relacionado para o jogo desta segunda-feira.

O atacante brasileiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo no dia 17 de outubro de 2023, durante um jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

