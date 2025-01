Fernanda Torres aparece como provável indicada pela 1ª vez para termômetros do Oscar

Fernanda Torres ganha Globo de Ouro de melhor atriz de drama — Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Gráfico mostra a chance da brasileira em ser indicada à categoria de melhor atriz do Oscar, por ‘Ainda Estou Aqui’.

Ainda é cedo para abrir a champagne, porém Fernanda Torres pela primeira vez aparece entre as cinco primeiras colocações gerais das prováveis indicadas ao Oscar de melhor atriz, pelo filme “Ainda Estou Aqui”. É o que indica o atual termômetro da premiação, feito a partir dos rankings de veículos especializados de Hollywood. Veja o gráfico abaixo.

Embora a chance da brasileira esteja empatada com a da britânica Marianne Jean-Baptiste (“Hard truths”), a média das previsões aproxima Fernanda da indicação ao troféu. Como ambas atrizes não foram indicadas do prêmio do sindicato de atores de Hollywood, é difícil dizer qual delas tem maior vantagem. Mesmo assim, o Globo de Ouro de Fernanda aumentou as expectativas por sua nomeação.

O anúncio oficial dos indicados do Oscar sai no dia 23 de janeiro.

Quanto às chances de ganhar o prêmio, Demi Moore (“A substância”) aparece como a favorita. Após vencer o Globo de Ouro de melhor atriz de comédia ou musical, ela é a nova líder do gráfico geral, deixando Mikey Madison (“Anora”) para trás. A briga promete ser boa.

Veja a seguir o gráfico do g1, que cria uma espécie de média entre os cinco principais rankings que analisam o Oscar 2025 (“Variety”, “The Hollywood Reporter”, Next Best Picture, Gold Derby e Awards).

Pela primeira vez em 20 anos, o Brasil tem chances claras e inequívocas de conseguir ao menos uma indicação ao Oscar, com “Ainda estou aqui”.

A produção dirigida por Walter Salles é presença praticamente garantida entre os melhores filmes internacionais — categoria da qual o país esteve ausente desde “Central do Brasil” (1998), também do cineasta.

Mas há quem diga também que a adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva ainda pode ser lembrada como melhor roteiro adaptado (depois de ganhar o prêmio no Festival de Veneza) e como melhor atriz (ainda mais depois de Fernanda Torres ganhar um Globo de Ouro).

Qualquer tentativa de prever como escolherão os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas americana é puro achismo. O que não significa que não se pode tentar.

