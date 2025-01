Mistura para apagar fogo cria cenários cor-de-rosa sobre as cinzas em Los Angeles; saiba o que é

Avião despeja retardante rosa de fogo sobre área atingida por incêndio vista de Woodland Hills, em Los Angeles — Foto: Ringo Chiu/Reuters

Mistura química ajuda a retardar o avanço das chamas nos Estados Unidos. Em 2022, ambientalistas questionaram na Justiça os impactos ambientais do produto.

Aviões que estão combatendo os focos de incêndio na região de Los Angeles, nos Estados Unidos, estão lançando sobre o fogo uma mistura cor-de-rosa. O objetivo do elemento é retardar o avanço das chamas, que já provocaram mais de 20 mortes e destruíram centenas de casas. Confira FOTOS mais abaixo.

Segundo a Associated Press, o produto é uma mistura de água e produtos químicos, incluindo fertilizantes ou sais. Quando entram em contato com o fogo, as substâncias tornam as chamas menos intensas.

A mistura é usada desde a década de 1960 no combate a incêndios florestais nos Estados Unidos. Em 2022, no entanto, ambientalistas ingressaram com uma ação pedindo a suspensão do uso do produto químico.

O argumento dos ambientalistas é que a mistura polui rios e pode provocar a morte de peixes e outros animais. Além disso, havia dúvidas sobre a eficácia do produto no controle das chamas.

Ainda em 2022, a Justiça decidiu que o governo dos Estados Unidos poderia continuar utilizando a mistura. À época, a juíza responsável pelo caso entendeu que proibir o produto poderia causar ainda mais danos ambientais, por causa dos incêndios.

Nos últimos dias, dezenas de aviões foram flagrados lançando a mistura sobre áreas incendiadas em Los Angeles. Com o fogo menos intenso, os bombeiros ganham tempo para tentar controlá-lo e impedir que as chamas atinjam áreas povoadas.

O uso da mistura deixou várias casas e carros “pintados” de rosa na região. As áreas de mata também ficaram cobertas pela substância.

Segundo a BBC, a cor da mistura funciona como um auxílio visual para os pilotos de avião e bombeiros. Após alguns dias, os elementos desbotam e assumem tons de marrom.

