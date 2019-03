Figurino em show faz Gaby ser atacada em redes sociais

Gaby Amarantos e o figurino polêmico em homenagem a Elza Soares (Foto:Reprodução / Rede Social)

A cantora paraense é alvo de ataques nas redes, mas, também, tem apoio de milhares de seguidores no post com a fantasia em que está escrito “Deus é Mulher”

Atração no Marco Zero, onde se apresentaram os principais nomes do Carnaval 2019, em Recife, a cantora paraense Gaby Amarantos está sendo alvo de uma enxurrada de comentários racistas, machistas e homofóbicos nas redes sociais.

Gaby despertou a ira dos internautas mais conservadores, “xiitas” como ela mesma chamou, ao postar, na segunda-feira (4), em sua conta no Instagram, uma foto em que aparece com um fantasia onde se lê: “Deus é Mulher”. O figurino foi usado em um show em Brasília Teimosa, em Pernambuco, também parte da programação do Carnaval de Recife, um dia antes da apresentação no Marco Zero.

A publicação reunia quase 900 comentários no final da manhã desta segunda-feira (6). Muitos deles de ataques a artista, que usou sua conta no Twitter para responder às críticas. “Ontem, fiz uma homenagem à RAINHA Elza Soares usando um look com a frase DEUS É MULHER, fazendo uma referência ao seu álbum, e estou sendo atacada por religiosos xiitas no insta. Se você não entende que DEUS É AMOR e que ele está em tudo e em todos não sabe nada sobre ele!”, escreveu, na terça-feira (5).

Em Belém, o ex-deputado federal e candidato derrotado nas eleições para o Senado, Wladimir Costa, pegou carona na polêmica para destilar ódio contra a cantora paraense. “Gaby, a mulher que “zombou” Deus na Sapucaí”, é o título do textão, que deixa claro que o ex-deputado não tinha muita informação sobre discussão que passou longe da Sapucaí. Também fora de contexto é uma das fotos utilizadas no post, em que Gaby aparece dando um selinho na cantora baiana Preta Gil, numa clara intenção de gerar conteúdos homofóbicos.

