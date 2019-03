Motorista com 112 infrações tem Carteira Nacional de Habilitação apreendida, no Acará

Foto:Reprodução-Ascom / Detran/PA

A CNH já soma 541 pontos e estava vencida desde 2015

No Acará, nordeste do Estado do Pará, um homem foi abordado pela equipe de fiscalização do Detran/PA com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bloqueada. Ele tem o registro de 112 infrações e a soma de 541 pontos na carteira. Além disso, estava com a CNH vencida desde o ano de 2015. O motorista foi autuado, a carteira foi recolhida e o veículo liberado a um outro condutor habilitado.

O Detran/PA esclarece que o motorista pode ter até 20 pontos na CNH. No entanto, existem algumas infrações gravíssimas que, se forem cometidas, levam à suspensão imediata da carteira, independente da pontuação anterior.

Fonte:Redação Integrada

