Feminicídio -Homem mata concunhada por ciúmes da mulher em Novo Progresso

O marido usou cunhado para chegar até irmã dele para mata-lá no bairro Nego do Bento em Novo Progresso.

A vítima foi abordada em casa e, logo depois, executada com dois tiros na cabeça; suspeitos ainda não foram localizados.

O desentendimento aconteceu, em uma festa de aniversário da família , as duas irmãs estavam juntas no momento que houve a crise de ciúmes e levou o homem a agredir e depois cometer o crime.

Um crime com característica de feminicidio aconteceu e chocou moradores do bairro Nego do Bento em Novo Progresso.

“Denilson Perreira Santos” conhecido por CHAPOLIN , é acusado de ter matado a cunhada , no ultimo domingo 03 de Março de 2019 no bairro Nego do Bento em Novo Progresso.

Segundo a polícia, o homem se desentendeu com a vítima, Aline Meire de Jesus, 26 anos (filha adotiva), por motivos de ciúmes, após brigar com a irmã da esposa ele há agrediu batendo violentamente em seu rosto, em uma festa de aniversario – de sua irmã – em uma casa no bairro Nego do Bento em Novo Progresso. O marido da vitima foi defender a esposa e levou muros e ponta pés, acabou também apanhando do agressor.

Aline, após ser agredida , começou a conversar com outra irmã pela rede social, e repassou o caso ocorrido naquele momento em Novo Progresso para ela em São Paulo.

Dai pra frente às duas irmãs trocaram mensagens, Aline relatou tudo o que aconteceu com ela e seu marido incluindo as ameaças as pancadas e fotos dos hematomas para sua irmã via whatsapp. “Maninha deu merda hoje aqui, vou te mandar uma foto, deu uma merda muito grande do André com Chapolin”, enviou áudio.

Aline esposo seguiu para sua residência;

O Crime

Conforme relatos do esposo da vitima que presenciou o crime, João Vitor Santos Souza , outro irmão da vitima chegou à residência e pediu pela Aline, segundo relatos o agressor queria se desculpar do ocorrido, pediu pra vir até ela pois não sabia o endereço de Aline, que o agressor estava arrependido, Aline por sua vez se aproximou próximo ao marido e do irmão Vitor, momento que o acusado chegou estava escondido atrás da residência , logo colocou a arma na cabeça dela, o irmão saiu da frente ele atirou – disparou dois tiros de espingarda sobre a cabeça da vitima, o marido da Aline vendo aquilo fugiu e se escondeu ali por perto e viu na hora que os dois saíram juntos e começaram a procurar pelo marido em seguida os dois fugiram juntos.

Motivação

Segundo a família , a vítima que era irmã de criação da mulher de Chapolin tinham boa amizade. Isso porque o suspeito acreditava que a Aline poderia estar tendo um caso amoroso com o sua irmã? “Isso não tem cabimento. A Adressa era mulher do Chapolin Aline irmã dela.. É história da cabeça dele, que não tem menor cabimento. As duas só eram amigas e próximas, como qualquer familiar é”, ressaltou.

Investigação

Nesta semana a policia ouviu testemunhas e a mãe da vitima, a Policia realizou buscas atrás do paradeiro dos suspeitos , mas eles não haviam sido encontrados até o fechamento desta edição. As investigações do caso estão sendo conduzidas pela Delegacia de policia Civil de Novo Progresso.

Aline foi sepultada no cemitério municipal de Novo Progresso.será “Era uma pessoa muito generosa e que sempre apoiava a todos. O que aconteceu com ela foi algo muito cruel”, disse uma amiga da vítima.

