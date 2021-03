Filhas tentam furtar R$ 170 mil em soja de pai com Alzheimer

Caminhão de soja desviado por filhas de idoso com Alzheimer em Goiás – (Foto:Reprodução / PCGO)

Carga estava sendo desviada para comprar casa; uma das filhas confessou o crime

Duas filhas de um agricultor de Goiás vão responder por apropriação indébita, por tentarem desviar uma carga de 74 toneladas de soja, produto avaliado em R$ 170 mil. A carga pertence ao pai delas, que tem Alzheimer. Elas foram presas em flagrante na tarde de quarta-feira, 24, em Bom Jesus de Goiás, cidade que fica a 207 quilômetros de Goiânia, no sul do estado.

Uma denúncia anônima levou a polícia à dupla. As filhas foram autuadas quando duas carretas contratadas por elas descarregavam o produto em um depósito na zona rural do município. Uma das filhas confessou o delito e disse que o dinheiro desviado seria para comprar uma casa.O pai tem 76 anos de idade, foi diagnosticado com a doença neurodegenerativa que compromete a memória. Por isso, desde o ano passado está interditado, por medida judicial, que atribuiu a uma das filhas a curadoria dos bens.A decisão não permite movimentação livre do patrimônio, que só pode ser feita no nome (benefício) do pai, com prévia autorização judicial e emissão de alvará.

No caso do flagrante, segundo a polícia, elas tentaram burlar a regra. As mulheres colocaram o nome de uma delas na documentação fiscal, com o intuito de ficar com o dinheiro da venda.Elas pagaram fiança e vão responder em liberdade.

Por:Redação Integrada com informações do Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...