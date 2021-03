Escavadeira é furtado da prefeitura de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme relatou “Sidney Mendes” secretário de obras do municipio de Novo Progresso para policia, ao perceber a falta da máquina no pátio ligou para o primeiro proprietário da escavadeira , que o mesmo respondeu que foi os meninos, mencionou o nome de ADAILTON; “Adailton confirmou ao antigo proprietário que havia pego a escavadeira”. O ocorrido foi registrado na delegacia de Polícia Civil De Novo Progresso que vai investigar o caso.

You May Also Like