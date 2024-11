Filho da princesa da Noruega é acusado de estupro e preso pela 3ª vez

Foto: Reprodução | Marius é fruto de um relacionamento anterior de Mette-Marit antes de seu casamento com o príncipe herdeiro Haakon, em 2001.

Marius Borg Hoiby, de 27 anos, filho da princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, foi preso na noite da última segunda-feira (18) após ser acusado de estupro. A detenção ocorreu em Oslo.

Esta é a terceira vez que Mariusenfrenta problemas legais. Emagosto, ele foi acusado de abuso doméstico e lesões corporais após uma briga em um apartamento, onde a polícia encontrou uma faca cravada em uma das paredes. Em setembro, ele foi novamente preso por desrespeitar uma ordem de restrição relacionada ao mesmo incidente.

Marius é fruto de um relacionamento anterior de Mette-Marit antes de seu casamento com o príncipe herdeiro Haakon, em 2001. Ele cresceu ao lado de seus meio-irmãos, a princesa Ingrid Alexandra, de 20 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 18 anos. Ao contrário deles, Marius não possui funções públicas oficiais devido à sua origem não real.

No momento da prisão, na segunda-feira, ele estava no carro com a mesma mulher que supostamente agrediu em agosto. A polícia informou que as acusações relacionadas a esse incidente também incluem abuso doméstico. Até o momento, a família real norueguesa não se pronunciou sobre o caso.

