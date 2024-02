Operação policial contra facção criminosa deixa sete mortos no Rio de Janeiro

Operação é realizada em conjunto entre as Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação / PMERJ)

A ação tem intuito de prender líderes do Comando Vermelho que disputam territórios em comunidades das zonas Norte e Oeste do Estado.

Uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil do Rio Janeiro deixou, pelo menos, sete mortos e outros três feridos nesta terça-feira (27). A ação ocorreu em ao menos sete comunidades das zonas Norte e Oeste do Estado e tem objetivo de prender líderes do Comando Vermelho que disputam territórios nas regiões. Dois policiais ficaram feridos.

Ao todo, 15 linhas de ônibus foram prejudicadas pelo trabalho policial. Além disso, 24 escolas tiveram as aulas suspensas, afetando mais de 20 mil alunos da rede pública.Até o momento, cinco fuzis, três pistolas e sete rádios transmissores foram apreendidos na operação que tem apoio de agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PCERJ E PMERJ. A reportagem aguarda retorno.

Saiba quais são as comunidades alvos da operação:

– Complexo da Penha, na Zona Norte;

– Complexo da Maré, na Zona Norte;

– Guaporé, Tinta e Quitungo, em Brás de Pina e Cordovil, na Zona Norte;

– Complexo do Alemão, na Zona Norte;

– Juramento, Juramentinho e Ipase, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte;

– Flexal, em Inhaúma, na Zona Norte; – Cidade de Deus, na Zona Oeste.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/15:11:04

