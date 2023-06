Quem é Kairan Quazi, o menino gênio de 14 anos contratado por Elon Musk?

Kairan Quazi — Foto: Divulgação

O QI do garoto foi testado acima do percentil 99,9 quando ele ainda estava na terceira série, e sua inteligência emocional (QE) também foi descrita como “surpreendentemente alta”

Kairan Quazi tem apenas 14 anos e está prestes a terminar uma licenciatura em engenharia da informática na Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos. Além disso, o garoto já tem vaga garantida na SpaceX, empresa de Elon Musk, e no final de julho se mudará para Washington, acompanhado por sua mãe, para iniciar sua jornada como engenheiro de software na companhia.

Segundo contam seus pais, o jovem já dava sinais de suas altas habilidades desde muito pequeno, aos dois anos, já era capaz de formular frases completas, aos nove, ingressou na faculdade e, aos 10 anos, conseguiu um estágio em uma empresa de tecnologia.

O QI de Kairan foi testado acima do percentil 99,9 quando estava na terceira série, e sua inteligência emocional (QE) também foi descrita como “surpreendentemente alta”.

De acordo com Dr. Fabiano de Abreu Agrela, Pós PhD em neurociências membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos e de duas das sociedades mais restritas de alto QI do mundo, Kairan tem potencial para ingressar nas mais restritas sociedades de alto QI. “O QI do menino é tão alto, que se encaixa em sociedades como Triple Nine Society e The Thousand onde só aceitam pessoas com 99.9 de percentil”, conta.

Quanto às habilidades precoces de Kairan, Dr. Fabiano de Abreu ressalta que as habilidades de crianças superdotadas variam bastante, mas que o ambiente influencia nos rumos que a criança irá trilhar. “Existem muitas pessoas com alto QI que não se adaptam a ser autodidata ou a ter que cumprir as regras do meio acadêmico, e isso é um grande desafio”, explica o especialista.

Fonte: Por Soraia Alves e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2023/09:02:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...