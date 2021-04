Filhote de onça preta perdido é resgatado por moradores da zona rural em Novo Progresso

EM NOVO PROGRESSO – RARO E AMEAÇADO FILHOTE DE ONÇA PRETA É ENCONTRADO PERDIDO POR MORADORES NA ZONA RURAL.

Um filhote de onça-pintada melânica, popularmente conhecida como “onça-preta” foi resgatado por moradores da zona rural, neste município. Conforme informado a nossa reportagem o animal que tem aproximadamente 02 (dois) meses e meio, foi encontrado na mata, na madrugada do dia 10 de abril de 2021, sendo que o filhote estava perdido da mãe e com isso os moradores que não pouparam esforços e realizaram o resgate do filhote.Não divulgado o sexo!

A espécie que é conhecida como onça preta ou pantera negra, após ser resgatada, foi levado à uma propriedade rural mais próxima, conhecida como “Fazenda Piraíba”, neste município, nas proximidades da Comunidade Alvorada da Amazônia distante 35 km da cidade de Novo Progresso. O animal foi colocado em uma caixa, tendo recebido todos os cuidados até a chegada à propriedade, sob os cuidados das pessoas que ali estavam. O animal não apresentou estranhamento.

Sua coloração preta e uniforme se deve ao melanismo, alteração genética rara que aumenta a concentração de pigmentos da cor preta no corpo, camuflando suas pintas, de acordo com parâmetros da IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza) a onça preta está classificada como “quase ameaçada de extinção”. Nossa reportagem foi informada que os órgãos competentes foram acionados, sendo realizado o resgate do animal.

O fato de um resgate de um animal desse porte chamou a atenção de todos que ali estavam.

Mais informações a qualquer momento…

Foto: Foto divulgada pelo grupo que estava na propriedade rural

Reportagem: Jailson Rosa

