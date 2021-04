Polícia prende suspeito por morte de líder de assentamento

Gilson Temponi lutava pela regularização de terras na região da Transamazônica | Foto:Reprodução

O crime ocorreu no ano de 2018, na cidade paraense de Rurópolis

A Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional do Tapajós, cumpriu o mandado de prisão temporária, no sábado (10), em desfavor de um homem, pelo crime de homicídio, no município de Placas, oeste paraense.

O investigado é apontado como um dos autores da morte de um líder de assentamentos agrícolas na região.

O crime ocorreu no ano de 2018, na cidade de Rurópolis, onde dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, em frente à residência dela.

Com base nas informações obtidas, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça Criminal de Rurópolis, dando continuidade as investigações.

O homem foi localizado em sua residência, em uma vicinal no km 15. No momento da abordagem, ele se recusou a assinar o mandado, tentando fugir do local, mas logo foi contido.

Após a prisão, o infrator foi encaminhado para o presidio de Itaituba e está à disposição da justiça.

A PC continua as investigações para a elucidação do caso e identificação de outros envolvidos.

Com informações da Polícia Civil

