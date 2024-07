Finalmente! YouTube lança recurso muito aguardado pelos usuários

(Foto: Reprodução)– Nunca mais fique na dúvida sobre o nome de uma música! Saiba quais são as novas funções de IA para playlists e pesquisas no YouTube

A tecnologia está cada vez mais presente no YouTube, trazendo inovações que prometem mudar a forma como interagimos com a plataforma. Usuários YouTube Premium dos Estados Unidos agora podem criar playlists personalizadas com a ajuda de uma inteligência artificial (IA). A função, ainda em teste, permite criar uma playlist descrevendo exatamente o que se deseja ouvir.

Além disso, o YouTube expandiu o sistema “cantarole para pesquisar”, que permite identificar músicas apenas cantarolando um trecho. Esse recurso, antes exclusivo para Android, agora está disponível para iOS.

Basta clicar na lupa de pesquisa e selecionar o ícone de uma onda de som, cantarolar ou reproduzir um trecho em um instrumento musical.

Playlists personalizadas no YouTube: inovação com IA

A inteligência artificial possibilita que os usuários descrevam exatamente o tipo de música que querem ouvir. Ou seja, isso é feito por meio de prompts específicos, que ajudam a IA a entender as preferências dos usuários. Por exemplo, se você gosta de “refrões pop contagiantes”, a IA selecionará músicas que atendem a essa descrição.

Esse recurso está em fase de testes e disponível apenas para assinantes Premium nos EUA. Porém, a expectativa é que, em breve, ele seja liberado para mais usuários e países. Esta inovação coloca o YouTube em pé de igualdade com o Spotify, que já utiliza IA para criar playlists personalizadas.

Cantarole para pesquisar

Outro recurso que está sendo expandido no YouTube é o “cantarole para pesquisar”. Agora disponível para iOS, esse sistema permite identificar músicas apenas cantarolando ou tocando um trecho em um instrumento musical.

Então, para usar, basta clicar na lupa de pesquisa e selecionar o ícone de uma onda de som. Em seguida, cantarole a melodia ou toque um instrumento, e a IA identificará a música.

Esse sistema estava em teste para usuários Android desde o começo do ano e agora chega aos dispositivos iOS. A funcionalidade é um grande passo para facilitar a identificação de músicas, especialmente para aquelas pessoas que não lembram a letra ou o título.

Pular partes de vídeos: mais uma novidade do YouTube

Outra novidade interessante é a tecnologia de IA que permite pular partes de vídeos. Usuários do YouTube Premium nos EUA já podem usar essa função, que facilita o avanço para as partes mais “interessantes” do vídeo. Ou seja, o botão “Avançar” aparece ao tocar duas vezes na tela e usa dados de visualizações para determinar quais partes do vídeo são menos apreciadas.

Essa tecnologia está disponível no aplicativo para Android e, em breve, será lançada para iPhone. No entanto, nem todos os vídeos terão essa funcionalidade, conforme explicado pelo Google.

