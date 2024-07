Roubo e tentativa de sequestro em Alter do Chão | PA

Foto: Reprodução)- Na noite de Sábado (27) onde aconteceu um grande cerco policial em uma ocorrência roubo seguida de uma tentativa de sequestro que teria acontecido na Vila Balnearia de Alter do Chão. Segundo as informações colhidas pelo Site do Repórter Invisível, foi repassado informação através do NIOP de um roubo de um veículo tipo Toyota Hilux SW4 prata de placa OTJ9I73, ocorrido em Alter-do-Chão.

As informações de que ocasião em um indivíduo de posse de arma de fogo teria tomado de assalto a vitima de nome CHARLES VICTOR DE SOUSA FONTINELE, 19 anos de idade, ele que conduzia o carro, ele estava acompanhado de sua namorada das iniciais S. F. S de (17 anos) de idade, segundo relatos o suspeito ao roubar o carro com o Jet-ski que estava no reboque, teria levado também o casal de namorados que estava dentro do carro.

Depois da ocorrência o veiculo foi registrado por câmeras de monitoramento no sentido a estrada do Pindobal.

Minutos depois uma viatura do Recobrimento visualizou o veiculo na Comunidade São Braz em alta velocidade, seguindo em direção a Nova Moaçara, onde já havia um cerco policial na tentativa de abordar o veiculo que ao passar nas imediações na Nova Moaçara com a Travessa resistência a camionete em fuga atingiu violentamente um motoqueiro que passava no local destruindo totalmente a moto do cidadão e quase tirando a vida do mesmo. Mesmo com a colisão com a moto o motorista do carro não parrou o carro sendo acompanhado pelas viaturas e já na Cuiabá no bairro da Matinha, devido a alta velocidade o Jet-ski que estava no reboque da camionete desatrelou e ficou em via publica , causando situação estrema de perigo.

O carro continuou a saga de fuga mesmo sendo acompanhado de perto por viaturas dos batalhões, inclusive BME e 1ª Cipamb, mesmo diante de todos os sinais sonoros e luminosos acionados e das ordens de parada, o motorista não obedeceu somente foi abordado as proximidades da base PRF na Santarém/Cuiabá. O condutor identificado pelo nome de CHARLES VICTOR DE SOUSA FONTINELE. (Vitima).

Na abordagem ao veículo, estavam em seu interior, apenas as vítimas que informaram para os policiais que o suspeito do roubo havia pulado do carro na subida da serra em velocidade de aproximadamente 80km/h, fato que não foi visualizado pelas guarnições que estavam na cola do veiculo. Já na delegacia da Policia Civil o casal não soube informar aos policiais nenhuma característica do suspeito, vale ressaltar que foi feito o teste de alcoolemia no condutor do veículo e o resultado foi zero.

Vale ressaltar que essa ocorrência foi altamente perigosa, carro em fuga em alta velocidade, causando perigo de vida para quem estava no transito e também aos policiais envolvidos, nossa equipe esteve acompanhando a ocorrência onde o transito estava tenso.

Fonte: Repórter Invisível e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2024/16:41:07

