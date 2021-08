Fique por dentro da ‘Operação Samaúma”

CONHEÇA A OPERAÇÃO SAMAÚMA

A Operação Samaúma foi criada após o Presidente da República autorizar, através do Decreto 10.730, de 28 de junho de 2021, o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental, em áreas de propriedade ou sob posse da União e, por requerimento do respectivo Governador, em outras áreas dos Estados abrangidos.

Conforme o decreto, o emprego das Forças Armadas tem como objetivo realizar ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, em especial o desmatamento ilegal. Na operação, para poder combater os ilícitos ambientais e contribuir para a preservação do meio ambiente, o Exército atua juntamente com a Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, os órgãos de segurança pública e órgãos e agências de proteção e fiscalização ambiental.

A Operação está acontecendo nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia e se estenderá até o dia 31 de agosto deste ano. Aqui no Pará, as tropas já estão presentes nas cidades de São Félix do Xingu, Altamira, mais precisamente em Porto Maribel, Itaituba, no distrito de Moraes Almeida, e aqui em Novo Progresso. No Estado do Pará, o Comando Conjunto Norte, por meio da 23ªBda Inf Sl, está empregando, no momento, mais de 1300 pessoas, entre militares e agentes dos órgãos ambientais.

Já aqui na região de Novo Progresso, estão presentes tropas do 53º Batalhão de Infantaria de Selva, o 53º BIS, que tem sede em ITAITUBA. Hoje, cerca de 100 militares, 1 (uma) companhia de fuzileiros, atuam na cidade e região, realizando patrulhamentos ostensivos e reconhecimentos, prevenindo a ocorrência dos ilícitos. Também estão sendo realizadas ações de fiscalização juntamente com o ICMBio e, a partir dessa semana, serão realizadas ações com o IBAMA.

Vale destacar que os agentes e os militares unem esforços para combater e prevenir os ilícitos ambientais, e assim contribuir para a preservação da nossa Amazônia. Portanto, qualquer pessoa que tiver informações que possam contribuir com a operação, podem passar essas informações diretamente nas Bases da tropa, sendo aqui na cidade de Novo Progresso nas instalações da APRONOP.

Por:Tenente Oliveira -EB

